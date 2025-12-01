La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos en el paso de los trenes y saturación en los andenes en varias líneas del sistema, generando molestias y quejas en redes sociales por la falta de trenes y la lentitud en los recorridos.

Usuarios de la Línea 3 reportaronen x retrasos y saturación en los andenes; “Qué pasa L3? Dirección Indios Verdes MUUUUUUUY lenta. Desde que salimos de C. U el tren se va parando en cada estación llevamos 15 min recorriendo apenas 4 estaciones”, comentó un pasajero; otro usuario agregó: “La línea 3 atascadisima... manden vacío a la raza esta atascada”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

En la Línea A también se registró alta afluencia y retrasos; usuarios señalaron: “Muevan la línea A ni gente hay y tardan como 7 y 8 minitos en avanzar” y “Que pasa en la línea A estación Los Reyes a reventar y no pasa ningún metro”.

El STC aclaró: “Buen día. Al momento la Línea A no presenta averías, se tiene afluencia de la hora, se agiliza la circulación de los trenes”.

Respecto a la Línea 7, los usuarios se quejaron de la espera prolongada en estaciones como Mixcoac y Tacuba: “25 minutos esperando uno en Mixcoac dirección El Rosario” y “qué pasa en la línea 7, estamos parados en Tacuba!”.

El STC informó: “Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 7, luego de realizar el retiro de un tren para revisión”.

Los problemas también se presentaron en la Línea 4, donde los trenes circulaban lentamente y con frenadas repentinas: “Llevo 20 min en línea 4” y “L4 dirección Santa Anita va lenta y frenando de golpe, apenas estación Bondojito”, expresaron los usuarios.

La Línea B presentó retrasos y paradas innecesarias: “Línea B, ¿por qué te quedas en algunas estaciones? No hay afluencia” y “Línea B, ya deja de hacer base todos los días, todo el año es lo mismo”, fueron los comentarios de los pasajeros.

En la Línea 8, la terminal Garibaldi registró ausencia de trenes y andenes saturados: “Y ahora cuál es el motivo que no hay trenes en la terminal Garibaldi?” y “Garibaldi #L8 parece que ya se fueron a desayunar, andenes llenos y sin trenes, pero eso sí, cada vez más puestos de comida”.

