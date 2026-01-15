La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron en redes sociales retrasos, saturación y fallas operativas en las líneas 1,3,5,7,9 y 12 lo que generó múltiples quejas.

En la Línea 1, pasajeros denunciaron en x saturación en estaciones como San Lázaro, donde los andenes se encontraban a su máxima capacidad: “IMPOSIBLE LA LÍNEA 1. San Lázaro a tope, tomen otras rutas” y: “¿Qué show con la Línea 1?!?!”.

La Línea 3 los pasajeros comentaron detenciones prolongadas y avance irregular en ambos sentidos, con tiempos de espera de más de 10 minutos: “Falso, más de 10 minutos por estación en la Línea 3 dirección Indios Verdes desde hace más de 30 minutos”, señaló un pasajero: otro comentó: L3 dirección Universidad más de 5 minutos detenido en estación División del Norte”.

En la Línea 5, los usuarios reportaron marcha lenta y detenciones constantes. Algunos señalaron permanecer más de 10 minutos sin avanzar en la estación Oceanía: “La Línea 5 muy lenta, retenida en cada estación”, y “¿Qué onda con la Línea 5? Llevamos más de 10 minutos aquí sin avanzar en Oceanía”, fueron algunas de las quejas.

Respecto a la Línea 7, usuarios denunciaron constantes detenciones en la estación Polanco, tanto en dirección Barranca del Muerto como en otros tramos de la línea: “¿Por qué siempre es lo mismo en la Línea 7? Ya tiene minutos en Polanco”, escribió un usuario, mientras otro agregó: “Ya van 10 minutos detenidos en Polanco dirección Barranca”.

En la Línea 9, pasajeros exigieron agilizar la circulación de los trenes ante las constantes detenciones: “En dirección Pantitlán hay un tren, vagón N.1945, con la tapa de circuitos abierta; ahorita estamos rumbo a Metro Velódromo” dijo un usuario, otro agregó: “Muevan la línea 9”.

En la Línea 12, usuarios denunciaron falta de marcha continua y trenes saturados desde estaciones como Nopalera en dirección Mixcoac, lo que generó retrasos significativos: “Pueden resolver la pésima situación del metro de la Línea Dorada, dirección Mixcoac, el tren FN2004 no tiene una marcha continua y no quiero llegar tarde a mi trabajo por su culpa”, reclamó un usuario, mientras otro pidió: “Agilicen la marcha de los trenes en L12, desde Nopalera ya vienen llenos los vagones”.

