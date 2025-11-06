La mañana de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro presentó afectaciones en las Líneas 3, 8, A y 12, donde usuarios denunciaron retrasos, trenes detenidos durante varios minutos y saturación en los andenes, lo que generó molestia entre los pasajeros.

En la Línea 3, varios usuarios reportaron retrasos significativos: “No pasa tren en L3 Balderas dirección Universidad. Ya se juntó un buen de gente”, escribió una persona en redes sociales; otro usuario señaló: “Línea 3 estación Hidalgo, llevamos más de 10 min y NO PASA EL CONVOY”, mientras que otros comentaron que el servicio avanzaba “muy lento, como de costumbre”.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren.”

En la Línea 8, también se reportaron retrasos y saturación en los andenes: “Andén de Metro Constitución, L8, completamente lleno, hay gente esperando en las escaleras y dosificadores”, publicó una usuaria; otro comentario decía: “¿Qué pasó en la línea 8? Llevamos más de 20 minutos sin metro”.

En respuesta, el STC indicó: “Buen día. Se registra afluencia alta en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

La Línea A presentó condiciones similares: “Ahora qué pasó en la línea A? No podemos llegar a Pantitlán desde las 6:30”, escribió un pasajero; otro comentó: “Como siempre, línea A lenta. Tu alta afluencia es por lo mismo, no entiendo.”, también se leía: “¿Qué pasa línea A? Llevamos 15 min en Los Reyes. ¡Mandan trenes vacíos, pero a Santa Martha! ¡Qué tontos!”.

El STC respondió que “se registra afluencia alta en la Línea A” y que “se agiliza el avance de los trenes desde las terminales.”

Por su parte, la Línea 12 también registró demoras: “La línea 12 son 6 minutos parados por estación, ni hay afluencia fuera de lo normal y estamos parados 5 min por estación”, expresó un usuario, mientras que otro aseguró: “No es información correcta, la L12 no avanzamos, los trenes van a reventar.”

