La mañana de este martes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron diversas fallas y retrasos en distintas líneas de la red, principalmente por largos tiempos de espera, aglomeraciones y trenes detenidos en estaciones.

En la línea B los usuarios señalaron tiempos de espera prolongados: "Mejor pública que se mantiene otra vez la maniobra de hacer paradas muy prolongadas en cada estación de la LB… qué pasa?… cuál es el motivo del mal servicio de hoy martes?" escribió un usuario, otro agregó "muevan la línea b haciendo base en cada estación más de 5 minutos la afluencia de gente la generan por el nulo avance de trenes".

El stc respondió: "Buen día. Se realiza revisión en zona de vías en la Línea B, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación".

En la línea 2 los pasajeros reportaron fallas en el servicio: "¿Qué está pasando en la línea 2? Los trenes se detienen en todas las estaciones" escribió un usuario, otro agregó "Y por que te paras en todas las estaciones de la línea 2".

El STC respondió: "Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2"

En la línea 1 los reportes indicaron que la circulación era lenta y tiempos de espera de 5 minutos: "Por qué viene tan lenta la circulación en la línea 1??? No hay alta afluencia como dicen" dijo un usuario, otro mencionó: "Cuántos más minutos continuará detenido el tren RC0017 de la super renovada línea 1? Llevamos aquí cinco minutos".

En la línea 8 las quejas indicaron que había tiempos de espera de hasta 10 minutos: "En la 8, la "alta afluencia" es porque se tardan en mandar un tren 10 MINUTOS, más los 5 qué lo dejan haciendo base" dijo un usuario, otro cuestionó "Qué pasa en línea 8.

