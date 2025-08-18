Este lunes continuará el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México.

Durante esta sesión maratónica, que comenzará a las 12:00 horas, se pretende aprobar 22 dictámenes, entre ellos, una iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para que la fecha límite para que las 16 alcaldías comprometan recursos del presupuesto participativo sea el 15 de diciembre de 2025 y no el 15 de noviembre como actualmente ocurre.

Asimismo, se discutirá un dictamen para que los animales dejen de considerarse como bienes en el Código Civil capitalino, y se reconozcan como seres sintientes, y sujetos de consideración moral y trato digno.

En este sentido, también se votará una propuesta al Código Civil para que, en caso de divorcio, se tengan un plan de cuidados para los animales de compañía que se tengan en común, en el que se detalle quién tendrá su custodia.

También se aprobará un dictamen para incluir en la Ley Ambiental de la Ciudad de México el concepto de contaminación lumínica, que ocurrirá cuando la luz artificial se introduzca en lugares donde no es deseada o necesaria, como en interiores de viviendas, áreas naturales o espacios privados, y se filtra o proyecta fuera del área que se pretende iluminar, afectando negativamente a personas, animales o al medio ambiente.

Se tiene previsto que se vote una propuesta a la Ley de Cultura Cívica para que las quejas en la matera puedan presentarse de manera virtual en la plataforma habilitada por el Gobierno de la Ciudad de México para tal efecto.

A su vez, también se discutirá la iniciativa en materia de fast fashion, para que la ropa pueda ser reclicada y evitar así la llamada moda rápida.

En el orden del día también se incluye una reforma para establecer el 26 de noviembre de cada año como el Día Local de la Memoria Trans, en conmemoración de las víctimas de la transforma.

Además se avalaría una reforma a la Ley de Vivienda para prohibir explícitamente la discriminación, en el acceso a la vivienda, contra personas con niños o animales de compañía.

