El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realiza el cómputo y validación de las opiniones recibidas en las dos mil 427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) que se instalaron este domingo para la jornada presencial de la consulta sobre presupuesto participativo.

Al cierre de la jornada de opinión, los paquetes fueron trasladados a las 33 Direcciones Distritales del IECM, en donde se realiza la captura de información para que, a más tardar, el 19 de agosto concluya el cómputo y validación de resultados de las MRO.

IECM realiza cómputos y válida resultados de la consulta de presupuesto participativo; resultados y proyectos ganadores se publicarán el 20 de agosto. Foto: Especial

Los resultados integran tanto las opiniones emitidas en la jornada anticipada como en la presencial. La suma se asentará en el Acta de Jornada y de Escrutinio y Cómputo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025. A partir del 20 de agosto de 2025 se emitirán las constancias de validación de proyectos ganadores, así como la definición de los casos especiales, los cuales, invariablemente, deberán ser ejecutados por la alcaldía correspondiente.

Lee también Vota el 4% de los capitalinos en la consulta de Presupuesto Participativo; buscaban elegir las mejores iniciativas ciudadanas

La lista de proyectos ganadores de la consulta será publicada en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, la página de internet del Instituto www.iecm.mx, en los estrados de las 33 Direcciones Distritales y de las oficinas centrales del Instituto Electoral; y para mayor difusión en las redes sociales del IECM.

IECM realiza cómputos y válida resultados de la consulta de presupuesto participativo; resultados y proyectos ganadores se publicarán el 20 de agosto. Foto: Especial

En este año, la consulta de presupuesto participativo se desarrolló en dos etapas: la jornada anticipada a través del Sistema Electrónico por Internet (SEI), de 4 al 14 de agosto; y la presencial el domingo 17 de agosto.

El pasado 15 de agosto, el Consejo General del IECM recibió los listados de participación y resultados de la jornada anticipada de la consulta, en la que participaron 11 mil 705 personas; mientras que en la consulta presencial participó el 4% de las y los capitalinos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL