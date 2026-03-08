Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron diversos objetos, aptos para agredir, a mujeres encapuchadas que fueron detectadas intentando causar daño en diversos establecimientos.

Se les ubicó en Avenida Juárez, pero se les siguió hasta 5 de mayo donde fueron encauzadas por personal policial hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes.

Retiran objetos peligrosos a mujeres durante marcha del 8M (08/03/2026). Foto: Especial

Lee también "Tenemos que incomodar y hacer ruido"; mujeres explican importancia del 8M en la actualidad

Esta tarde, mujeres encapuchadas realizaron pintas a la altura de la Glorieta del Caballito, cuestionando que se lleve a cabo el mundial sin resolver la justicia para mujeres violentadas.

Por otro lado, desde poco después del medio día, grupos de mujeres han intentado derribar vallas cerca de la catedral en la plancha del Zócalo.

