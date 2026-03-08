Más Información
Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes
Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto
En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen
"Prefería morir por mi propia mano a que él me matara"; Zoe, víctima de abuso sexual, alza su voz en marcha del 8M
Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron diversos objetos, aptos para agredir, a mujeres encapuchadas que fueron detectadas intentando causar daño en diversos establecimientos.
Se les ubicó en Avenida Juárez, pero se les siguió hasta 5 de mayo donde fueron encauzadas por personal policial hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes.
Lee también "Tenemos que incomodar y hacer ruido"; mujeres explican importancia del 8M en la actualidad
Esta tarde, mujeres encapuchadas realizaron pintas a la altura de la Glorieta del Caballito, cuestionando que se lleve a cabo el mundial sin resolver la justicia para mujeres violentadas.
Por otro lado, desde poco después del medio día, grupos de mujeres han intentado derribar vallas cerca de la catedral en la plancha del Zócalo.
Marchas del 8M en México hoy; mujeres exigen alto a feminicidios y violencia de género al rededor de la República
