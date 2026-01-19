La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, saturación, detenciones prolongadas y falta de trenes en diversas líneas 3, B, A, 12, 8, 4 y 6 lo que generó inconformidad.

A través de su cuenta oficial en X, el STC Metro informó que en las líneas 3, 8, A y B registró alta afluencia, situación que, puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de los trenes.

En la Línea 3, usuarios reportaron avances lentos y constantes detenciones, especialmente en dirección a Universidad: “¿Pueden apurarse en L3? Ya vamos haciendo 20 minutos de Indios Verdes a La Raza y seguimos así de lentos y detenidos”, reclamó un usuario, mientras otro cuestionó: “¿Por qué tardan tanto tiempo en enviar los trenes de la Línea 3 con dirección a Metro Universidad? Esto sucede a diario, sale entre 15 o 20 minutos cada tren”.

Lee también El Mundial FIFA en la CDMX

En respuesta, el STC indicó que “en este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Respecto a la Línea B, los pasajeros denunciaron que los trenes se detenían entre 10 y 15 minutos en estaciones, a pesar de no registrar saturación: “No es alta afluencia, Línea B no viene llena y ustedes están tardando de 10 a 15 minutos en cada estación”, escribió un usuario; se reportaron fallas en el clima interior de los vagones: “El convoy en el que estoy está súper frío, ¿pueden apagar el aire? Línea B, el vagón dice R 3084. No viene mucha gente como para que esté prendido, estamos por llegar a Deportivo Oceanía”.

El STC respondió que “se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B”.

En la Línea A, usuarios pidieron mayor movilidad ante trenes detenidos y falta de unidades: “Muevan la Línea A”, escribió un usuario, mientras otro reportó: “Tren varado Línea A dirección Pantitlán”.

Lee también Modernización de Línea 3 del Metro tendrá financiamiento plurianual; costo total asciende a 41 mil mdp

En cuanto a la Línea 1, pasajeros señalaron detenciones prolongadas sin información clara: “Línea 1 detenida hace 10 minutos”, reportó un usuario, otro pidió apoyo: “Apoyo con tren vacío, está parado San Lázaro observatorio urge trenes”.

La Línea 12 también presentó afectaciones en dirección a Mixcoac, situación que los usuarios calificaron como recurrente: “Línea 12 parada dirección Mixcoac, ya no es novedad la verdad”, comentó un pasajero, otro detalló problemas en la terminal de Tláhuac “Agilicen la salida de unidades de la terminal Tláhuac, no hay avance y se está llenando el andén por completo en ambos sentidos”.

Para la Línea 8, las quejas se centraron en la lentitud del servicio y la falta de trenes suficientes. Usuarios atribuyeron el problema a la reconfiguración del transporte en la zona: “La Línea 8 desde que se les ocurrió lo del Cablebús y Trolebús es un asco en todos los sentidos, luego con el Trolebús peor, ¿qué no entienden que deben poner más trenes?”, mientras otro preguntó: “¿Por qué la lentitud en Línea 8?”.

En la Línea 4, los pasajeros reportaron circulación lenta y exigieron información sobre lo ocurrido: “Hola, buenos días, ¿pueden avisar qué sucede en Línea 4? ¿Por qué vamos muy lentos?” y “Oigan, ya muevan la Línea 4”, fueron algunos de los mensajes dirigidos al STC durante la mañana.

En la Línea 6, usuarios denunciaron detenciones constantes en estaciones y desorganización en la circulación de los trenes: “¿Y Línea 6 por qué está deteniéndose en las estaciones que avanza? Pasaron dos trenes dirección Martín Carrera en lo que se queda haciendo base el que va dirección Rosario”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL