El Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un microsismo este jueves 15 de febrero del 2024, de acuerdo con el registro de la dependencia, el epicentro del temblor fue en la Ciudad de México.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el fenómeno natural tuvo origen en la Ciudad de México, a 3 kilómetros al suroeste de la alcaldía Álvaro Obregón, por el momento la dependencia no ha informado sobre la duración en segundos del temblor.

En el reporte del SSN se percibió un microsismo el cual tuvo una magnitud de 1.6 grados en la escala Richter y este se originó a las 20:33, su ubicación exacta fue en la latitud 19.37 y longitud 99.21, además de tener una profundidad de 1 kilómetros.

¿Por qué no se activa la alerta sísmica?

Una alerta sísmica no puede emitirse cuando el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Ciudad de México debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

El sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de las ondas sísmicas generadas por un terremoto, para luego enviar una señal de alerta a las áreas afectadas antes de que las ondas más destructivas lleguen.

Sin embargo, cuando el epicentro se encuentra dentro de la CDMX, el tiempo que tardan las ondas sísmicas en viajar desde el epicentro hasta las áreas cercanas es tan corto que no permite que el sistema de alerta sísmica detecte y transmita la señal de alerta a tiempo. En otras palabras, las ondas sísmicas llegan a la ciudad prácticamente al mismo tiempo que la alerta, lo que hace imposible emitir una alerta sísmica efectiva en tales casos.

¿En qué casos sí se activa la alerta sísmica?

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo de la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

