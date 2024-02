“Solo sentíamos cómo crujía la tierra mientras todos salíamos corriendo del mercado”, Así vivieron locatarios del mercado de Mixcoac en la alcaldía Benito Juárez después de que se registrarán dos microsismos con magnitud de 1.8 y 2.8 grados, informo el Sismológico Nacional.

“Hubo el movimiento de arriba para abajo muy fuerte y solo nos dio tiempo de correr, lo curioso es que no sonaron las alarmas sísmicas”, comentó Juan Blancas trabajador del mercado.

Después de que se registrará dos microsismos con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras, vendedores de la zona narraron sus momentos de pánico e incertidumbre que vivieron a primera hora de la mientras comenzaban sus labores.

"Me desperté como en una pesadilla", dijo la venezolana, Jamilet Calderón, locataria del Mercado de Mixcoac al sentir los microsismos de este miércoles



Video: Juan Carlos William-EL UNIVERSAL pic.twitter.com/RdrIuw9ol9 — El Universal (@El_Universal_Mx) February 14, 2024

Algunos comerciantes atribuyen que los temblores son por las excavaciones de la Línea 12 del metro hacia Observatorio.

“Deben revisar las autoridades que, aunque digan que no es cierto, es cierto que a raíz de las obras en el Metro cuando dinamitan, estos últimos sismos están muy raros”

Aseguran que en 60 años que llevan viviendo en la zona nunca habían sentido los temblores tan grandes, como cuando iniciaron las obras del transporte Metro hace cinco años en dicha zona de las colonias Plateros, Mixcoac y Alfonzo XIII.

Los capitalinos no fueron los únicos que resultaron sorprendidos por los microsismos, personas de origen extranjero que llevan radicando en la capital mexicana afirman que en los últimos meses el enjambre de sismos han provocado miedo.

“Me desperté como una pesadilla, cimbro muy fuerte, no quería levantarme de mi cama por el miedo, yo estoy espantada porque según no son meses de sismos, no se que esta pasando”, dijo Yamileth Calderón venezolana radicando en la Ciudad de México.

De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Gestión Integral y de Protección Civil, confirmaron saldo blanco sin riesgo para los habitantes.