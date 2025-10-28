Naucalpan, Méx.— A un año del inicio de la obra, las autoridades han expropiados cinco predios y 38 familias han recibido una compensación económica debido a que se tuvieron que intervenir espacios de sus viviendas, para la construcción del Mexicable Línea 3, la cual lleva un avance de 52%, informó Juan Manuel Carrillo Baena, arquitecto residente de la obra en la estación 3, El Molinito.

Los tiempos, señaló el arquitecto, están de acuerdo a lo proyectado, por lo que se prevé que dicha línea inicie operaciones a finales de 2026.

La construcción de está línea en Naucalpan, que unirá la zona alta del municipio con el Mexipuerto Cuatro Caminos en la Ciudad de México, “comienza a ser visible”, aseguró.

Los trabajos, destacó, se realizan de manera paralela en cada estación, sin embargo, la Estación 3 del Molinito es considerada como la de mayor desafío debido a que se encuentra entre dos ríos, el Hondo y el Verde.

Estaciones como Mexipuerto Cuatro Caminos e Izcalli Chamapa, muestran avances de 39% en su construcción, mientras que en la Estación 4 se prepara el área de mantenimiento donde se resguardarán las cabinas.

La Línea 3 del Mexicable contará con 10 estaciones. Se proyecta que recorrerá su trayecto en 30 minutos, reduciendo a la mitad los traslados en esta zona de Naucalpan.

La inversión destinada a esta obra asciende a los 4 mil millones de pesos, de los cuales han sido ejercidos mil 800 millones de pesos.

Este presupuesto podría incrementar debido a los trabajos complementarios que se tienen proyectados, entre ellos canchas de basquetbol, bibliotecas, módulos de seguridad, así como áreas culturales.

La Línea 3 no sólo promete mejorar la movilidad en Naucalpan, también redefine la manera en que la ciudad se adapta al territorio, de acuerdo con el arquitecto quien aseguró que no se han registrado daños estructurales y que se mantiene un diálogo constante con los vecinos para garantizar el libre acceso a sus propiedades.

Este sistema podrá transportar hasta 70 mil pasajeros diarios, informó el funcionario.