Un día antes del arranque formal del proceso electoral rumbo a 2024 en la Ciudad de México, Omar García Harfuch se separó de su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para contender por la Jefatura de Gobierno. En su lugar fue designado Pablo Vázquez Camacho.

El anuncio lo dio a conocer el jefe de Gobierno, Martí Batres, por medio de su cuenta de X (antes Twitter), en donde publicó una fotografía de ambos y el mensaje: “Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX”.

En su renuncia, García Harfuch expresó su agradecimiento al actual jefe de Gobierno y a la exmandataria Claudia Sheinbaum por “la oportunidad que me brindaron de estar al frente de esta honorable institución, al haber ocupado el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana y con ello servir a México”.

Más tarde, en un video difundido en sus redes sociales, García Harfuch reiteró el agradecimiento a Sheinbaum, así como a los mandos y elementos de la policía capitalina.

“Como lo he expresado en diversas ocasiones, ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas, por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien, con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, afirmó.

El artículo 32 de la Constitución de la Ciudad de México establece que las personas que aspiren a encabezar la Jefatura de Gobierno no deben ser titulares de una secretaría o subsecretaría en el Ejecutivo local o federal, a menos que se separen definitivamente de su puesto 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente.

En el caso de mandos policiales, estos deben separarse antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente, es decir, este domingo 10 de septiembre.

Cabe señalar que de acuerdo con el calendario electoral, el periodo de solicitudes de registro de candidaturas de partidos y sin partido a la Jefatura de Gobierno será del 8 al 15 de febrero de 2024.

Policía de carrera

El exsecretario de Seguridad Ciudadana nació en 1982, en Cuernavaca, Morelos; es nieto del general Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua, extitular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y de la actriz María Sorté.

Encabezó operativos para dar con líderes criminales, atacar estructuras de extorsionadores, tráfico de drogas y grupos ligados con cárteles de la droga que buscaban asentarse en la capital del país, entre otras. Como jefe general de la PDI encabezó la investigación del caso Artz Pedregal y el asesinato de Norberto Ronquillo.

En octubre de 2019 fue designado titular de la SSC y de acuerdo con el último informe del gobierno, logró una reducción de los índices delictivos en la capital.

El 26 de junio de 2020 sufrió un atentado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo emboscó cuando se dirigía al gabinete de seguridad, sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Previo a estos cargos en la administración capitalina, ingresó a la Policía Federal el 1 de septiembre de 2008 como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito, asignado a la División de Gendarmería.

En 2016 asumió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal y encabezó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR.

Coordinó la captura de Dámaso López Núñez cabeza del Cártel de Sinaloa, el 2 de mayo de 2017, en la colonia Anzures, y estuvo detrás de la detención de Pedro Ramírez Pérez, El Jamón, de La Unión Tepito y Jorge Flores Conha, El Tortas, de La Fuerza Anti Unión.

Fue señalado de estar en Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, se desmarcó de los hechos, pues ese 26 de septiembre de 2014 se encontraba comisionado en Michoacán.