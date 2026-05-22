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El sistema de transporte Cablebús informó que reanudó su servicio en la línea 3, la cual corre de las estaciones Vasco de Quiroga a Los Pinos/Constituyentes.
Todo esto, tras la disminución de la actividad eléctrica en la tormenta de esta tarde en la Ciudad de México, informó a través de su cuenta de X.
En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que se observa actividad eléctrica en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
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Por ello, recomendó a la población suspender las actividades al aire libre, no refugiarse en árboles ni estructuras de metal, así como evitar bañarse o lavar los trastes porque la electricidad puede conducirse por la tubería.
Finalmente, invitó a consultar la alerta amarilla y permanecer atentos a los comunicados de la SGIRPC.
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vr/cr
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