La directora de "Ponte Pila", Ameyalli Sánchez, aseguró que, para recibir el tradicional , mañana se llevará a cabo "Muero Por Bailar", una mega clase de baile aeróbico, en el , en la que se espera albergar alrededor de 5 mil capitalinos caracterizados de catrinas y catrines.

Indicó que se realizará a las 17:00 horas y durará dos horas.

"En esta mega clase de baile aeróbico vamos a congregar alrededor de 5 mil personas en la plancha del Zócalo conviviendo con la ofrenda, con la que ya está activa en este momento. Qué mejor que celebrar estas fechas haciendo actividad física. Están todas y todos invitados", dijo.

En entrevista con , la funcionaria comentó que se tratará de una mega clase totalmente gratuita que impartirán 232 instructores de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) en la Plaza de la Constitución.

Detalló que pondrán a bailar a los capitalinos ritmos como cumbia, salsa, rock and roll, boogie boogie, entre otros. "Va a estar buenísimo. Habrá todo lo que a los mexicanos nos gusta bailar, va a ser como una especie clase de zumba".

Ameyalli Sánchez precisó que el baile se llevará a cabo a un lado de la mega ofrenda que ya está instalada, a fin de que "podamos disfrutar de nuestras tradiciones mexicanas y convivir también".

Platicó que se espera que el mayor público para esta clase aeróbica sean las mamás, "porque son las que más tenemos en nuestras clases". Indicó que Pilares cuenta con 63 disciplinas, y el baile aeróbico está entre una de las ocho más demandadas, por eso se decidió realizar la temática en esta clase.

Habrá maquillistas

Se espera que 5 mil personas acudan caracterizadas de catrinas y catrines. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
La funcionaria adelantó que, para que los asistentes puedan estar caracterizadas de catrinas y catrines, desde las 14:00 horas habrá un total de 90 maquillistas repartidos por la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para pintar a todo aquel que quiera.

"Acuérdate que si quieres que te caractericemos, que te maquillemos, puedes llegar a partir de las 2 de la tarde al Zócalo. Vamos a tener un grupo de alrededor de 90 maquillistas que van a poderte maquillar sin ningún problema y totalmente gratuito", dijo la titular de Ponte Pila.

