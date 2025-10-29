Más Información

La alcaldesa de , Evelyn Parra, anunció que del 31 de octubre al 2 de noviembre se llevarán a cabo los en la explanada de la demarcación.

Señaló que contarán con "una imponente y catrinas monumentales que llenarán de color y vida esta tradición".

Explicó que uno de los eventos más importantes durante estas celebraciones será la Feria del Chocolate y Pan de Muerto, en la que participarán 20 expositores; además de que habrá un laberinto y una feria con juegos mecánicos.

En un comunicado, la demarcación señaló que la explanada de la alcaldía, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 2019, colonia Jardín Balbuena, será el punto de reunión para quienes deseen rendir homenaje a sus seres queridos en un ambiente de respeto, color y convivencia.

"Los festejos del Día de Muertos en Venustiano Carranza se perfilan como uno de los más importantes de la Ciudad de México, celebrando nuestras raíces y reafirmando el compromiso de la alcaldesa con la preservación de las costumbres que fortalecen la identidad de la comunidad", indicó.

Concluyó que se brindará a vecinos y visitantes una experiencia "única que une el pasado y el presente en una de las fechas más significativas del calendario nacional".

