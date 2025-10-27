La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, se consolidó como de las demarcaciones mejor evaluadas de la Ciudad de México en efectividad gubernamental, de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la semana pasada.

En el rubro de “Percepción de la población de 18 años y más sobre la efectividad del gobierno de su ciudad para resolver las principales problemáticas”, la demarcación obtuvo una percepción positiva, por encima de alcaldías como Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo o Coyoacán y superando el promedio nacional.

Las autoridades de la demarcación indicaron que el resultado obtenido en la ENSU refleja el trabajo constante de atención directa en territorio que impulsa la edil Evelyn Parra a través de un modelo cercano y resolutivo frente a las necesidades ciudadanas, permitiendo brindar soluciones inmediatas a diversas solicitudes vecinales y mantener una comunicación permanente con la comunidad.

Venustiano Carranza destaca en efectividad gubernamental, revela encuesta del Inegi (27/10/2025). Foto: Especial

Tal es el caso del Tequio que, tanto la alcaldesa como todo su gabinete, llevaron a cabo este fin de semana para recuperar el camellón de la Avenida, Bordo de Xochiaca en la zona de los Arenales.

En los últimos meses, informó la alcaldía, se han otorgado más de 4 mil servicios mediante el programa “Jueves Ciudadano”, que recorre distintos puntos de la demarcación para atender las peticiones de las y los vecinos de la demarcación como poda de árboles, reparación del alumbrado público, desazolves, reforzamiento de la vigilancia y asesorías jurídicas, entre otras acciones.

Con estos avances, la alcaldía aseguró que reafirmó su liderazgo como una de las demarcaciones mejor evaluadas en efectividad gubernamental de la Ciudad de México “gracias a un gobierno que escucha, actúa y ofrece resultados tangibles en beneficio de sus ciudadanos”.

