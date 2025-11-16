La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) realizó una edición especial del Mercado del Trueque y Mercados de la Tierra ‘Tlatelolco, mi amor’, una jornada orientada a promover la reducción, separación y reciclaje de residuos sólidos, así como a fortalecer la conciencia sobre la conservación de los recursos naturales y los servicios ambientales que proveen a la Ciudad.

El evento se realizó en la explanada del Metro Tlatelolco, donde las y los asistentes intercambiaron residuos sólidos reciclables limpios y ordenados por artículos de primera necesidad, plantas, hortalizas y diversos servicios ambientales, como parte de un modelo de participación ciudadana para el mejoramiento del entorno.

Esta edición reunió a productores y autoridades comprometidas con fortalecer la economía circular en la ciudad.

Lee también ¿Qué trabajos de modernización se hicieron en la Línea 1 del Metro? “Ni un tornillo quedó de antes”, asegura Brugada

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, señaló que el relanzamiento del Mercado de Trueque en Tlatelolco es especialmente significativo por fortalecer la recuperación de espacios públicos y acercar acciones ambientales a un territorio emblemático.

Asimismo, reafirmó el compromiso de llevar este programa a la zona con mayor frecuencia y subrayó que el Mercado de Trueque es un ejemplo tangible de economía circular en la Ciudad de México.

Armando Flores, productor de Topilejo, destacó la importancia de acercar el programa a más comunidades y de fortalecer la actividad productiva en el suelo de conservación. Asimismo, se anunció que, a través de los Mercados de la Tierra, será posible adquirir productos provenientes directamente del suelo de conservación, fortaleciendo la producción local y el vínculo entre el campo y la ciudad.

Realizan edición especial del mercado del Trueque en Tlatelolco (16/11/2025). Foto: Especial

Lee también Brugada declara al danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX; celebran con baile masivo en el Zócalo

Alejandra Atzin, directora de Cultura Ambiental, subrayó el compromiso con la correcta separación de residuos, en especial la recuperación de aceite vegetal usado; mientras que Roberto Castillo, director General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, reiteró la relevancia del Mercado de Trueque como modelo de educación ambiental y participación ciudadana.

En total, se contó con la participación aproximada de más de 400 personas y el acompañamiento de ECOCE, Recupera, Biofuels, Ecolana, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y Reciclalo, además de invitados especiales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov