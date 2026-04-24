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Las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de sus territorios durante abril y mayo de 2026.
Con motivo de las festividades que tendrán lugar en la alcaldía Gustavo A. Madero en conmemoración de la Batalla de Puebla, la demarcación anunció la suspensión para la venta de alcohol durante los días 4, 5 y 6 de mayo, en un horario de 00:00 a 24:00 horas, en las siguientes colonias, pueblos y barrios:
- Pueblo de San Juan de Aragón
- Colonia San Juan de Aragón
- Colonia El Olivo
- Colonia Indeco
- Colonia Héroes de Chapultepec
- Ex Ejidos de San Juan de Aragón Sector 32 y Sector 33
- Camino a San Juan de Aragón Pueblo
- Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (Unidad Habitacional)
- INFONAVIT Camino San Juan de Aragón (Unidad Habitacional)
- Barrio San Miguel
- Barrio Santiago Apóstol
- Barrio San Juan Bautista
- Barrio La Ascensión
- FOVISSSTE Cuchilla (Unidad Habitacional)
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Por su parte, la alcaldía Tlalpan ordenó la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en establecimientos mercantiles ubicados en el pueblo de San Pedro Mártir.
En la Gaceta Oficial de este viernes, la demarcación precisó que la medida aplicará a partir de las 00:00 horas del 25 de abril hasta las 24:00 horas del 4 de mayo de 2026.
afcl
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