Las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan dieron a conocer la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en distintos puntos de sus territorios durante abril y mayo de 2026.

Con motivo de las festividades que tendrán lugar en la alcaldía Gustavo A. Madero en conmemoración de la Batalla de Puebla, la demarcación anunció la suspensión para la venta de alcohol durante los días 4, 5 y 6 de mayo, en un horario de 00:00 a 24:00 horas, en las siguientes colonias, pueblos y barrios:

Pueblo de San Juan de Aragón

Colonia San Juan de Aragón

Colonia El Olivo

Colonia Indeco

Colonia Héroes de Chapultepec

Ex Ejidos de San Juan de Aragón Sector 32 y Sector 33

Camino a San Juan de Aragón Pueblo

Ejidos San Juan de Aragón 1a Sección (Unidad Habitacional)

INFONAVIT Camino San Juan de Aragón (Unidad Habitacional)

Barrio San Miguel

Barrio Santiago Apóstol

Barrio San Juan Bautista

Barrio La Ascensión

FOVISSSTE Cuchilla (Unidad Habitacional)

Lee también Cómo es la experiencia de Taco Tasting Room en CDMX

Por su parte, la alcaldía Tlalpan ordenó la suspensión de actividades para el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en establecimientos mercantiles ubicados en el pueblo de San Pedro Mártir.

En la Gaceta Oficial de este viernes, la demarcación precisó que la medida aplicará a partir de las 00:00 horas del 25 de abril hasta las 24:00 horas del 4 de mayo de 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl