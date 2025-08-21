El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó la lista de proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo de 2025 en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, la página de internet institucional www.iecm.mx, en los estrados de las 33 Direcciones Distritales y de sus oficinas centrales.

Luego de haber concluido el cómputo y validación de resultados de las opiniones emitidas por la ciudadanía en las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) el pasado 17 de agosto, las 33 Direcciones Distritales llevaron a cabo la emisión de las constancias de validación de estos proyectos ganadores, así como la definición de los casos especiales, los cuales, deberán ser ejecutados por la Alcaldía correspondiente.

En el caso de las Unidades Territoriales (UT) en las que se celebren asambleas para la atención de casos especiales, las constancias de validación se emitirán en el momento en que los proyectos se hayan definido.

¿Cómo consultar los proyectos?

Para conocer el proyecto ganador de su UT o unidad habitacional, la ciudadanía deberá ingresar al Sistema para la publicación de proyectos y sentido dictamen de presupuesto participativo 2025 en https://siproe2025.iecm.mx/sistema-integral/.

Al ingresar al sistema, la persona tendrá que elegir la demarcación territorial y la unidad territorial que le corresponda. Al seleccionar estos datos, de forma automática le aparecerá el número de su Distrito y el monto asignado a la UT para la ejecución del proyecto ganador.

En este sistema, también aparecen los resultados de los proyectos participantes, organizados con su número, nombre, así como el resultado del escrutinio y cómputo de la mesa. Dicha información puede ser descargada.

Asimismo, se encuentran como archivos descargables las actas de validación de resultados de la consulta de presupuesto participativo 2025, la cual registró una participación de 295 mil 549 opiniones emitidas por parte de la ciudadanía, con un alcance estimado del 4.04% de la Lista Nominal.

