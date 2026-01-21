El proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD), que actualmente está en consulta pública, incluye un apartado especial para el bienestar y cuidado animal que propone, entre otras cosas, mayor atención en casos de violencia hacia los animales, e inspecciones territoriales para atender denuncias sobre maltrato.

El proyecto de PGD detalla estrategias a corto, mediano y largo plazo para procurar el bienestar animal.

En el corto plazo se plantea la creación de cinco clínicas gratuitas y dos hospitales veterinarios; ampliación de las unidades de atención veterinaria móvil; campañas de sensibilización, cuidado integral y tutela responsable; y fomento a la inscripción en el Registro Único de Animales de Compañía.

Asimismo, se propone la habilitación de cinco nuevos parques para animales de compañía; mayor atención de casos de violencia en los animales; inspecciones territoriales para atender denuncias sobre maltrato y venta no autorizada; e implementación del Programa de monitoreo de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas.

A mediano plazo se propone la expansión y modernización de la red de clínicas veterinarias en Utopías y móvil; colaboración con asociaciones civiles para facilitar el manejo integral de los animales; acondicionamiento de parques y áreas recreativas para la convivencia entre personas y animales; la creación del Consejo de Bienestar Animal para su defensoría; consolidar un sistema digital para la detección temprana en contra de situaciones de abuso o violencia; e implementar proyectos de conservación basados en las necesidades y prioridades identificadas a través del programa de monitoreo de biodiversidad.

Por último, a largo plazo el proyecto de PGD plantea una convivencia armónica entre animales y personas; plataforma digital de salud integral para el seguimiento post adopción con enfoque de protección animal; una Ciudad biodiversa y resiliente, donde la conservación de la fauna silvestre y la conectividad ecológica estén integradas en la estructura urbana; y la recuperación de poblaciones clave de fauna y flora silvestre.

“Fortalecimiento del marco legal y garantía de sanciones efectivas sobre las denuncias ciudadanas respecto al maltrato y explotación animal, tanto de animales de compañía como de animales comunitarios en toda la Ciudad”, señala el proyecto.

La prospectiva 2025-2045 del proyecto de PGD, en esta materia, es asegurar el bienestar animal por los habitantes de la Ciudad, por las instituciones que les ofrecen protección y atención, y fortalecido por la legislación local.

