Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

El proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 (PGD), que actualmente está en consulta pública, incluye un apartado especial para el bienestar y cuidado animal que propone, entre otras cosas, mayor atención en casos de violencia hacia los animales, e inspecciones territoriales para atender denuncias sobre maltrato.

El proyecto de PGD detalla estrategias a corto, mediano y largo plazo para procurar el bienestar animal.

En el corto plazo se plantea la creación de cinco clínicas gratuitas y dos hospitales veterinarios; ampliación de las unidades de atención veterinaria móvil; campañas de sensibilización, cuidado integral y tutela responsable; y fomento a la inscripción en el .

Asimismo, se propone la habilitación de cinco nuevos parques para animales de compañía; mayor atención de casos de violencia en los animales; inspecciones territoriales para atender denuncias sobre maltrato y venta no autorizada; e implementación del Programa de monitoreo de la biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas.

Lee también

A mediano plazo se propone la expansión y modernización de la red de clínicas veterinarias en Utopías y móvil; colaboración con asociaciones civiles para facilitar el manejo integral de los animales; acondicionamiento de parques y áreas recreativas para la convivencia entre personas y animales; la creación del Consejo de Bienestar Animal para su defensoría; consolidar un sistema digital para la detección temprana en contra de situaciones de abuso o violencia; e implementar proyectos de conservación basados en las necesidades y prioridades identificadas a través del programa de monitoreo de biodiversidad.

Por último, a largo plazo el proyecto de PGD plantea una convivencia armónica entre animales y personas; plataforma digital de salud integral para el seguimiento post adopción con enfoque de protección animal; una Ciudad biodiversa y resiliente, donde la conservación de la fauna silvestre y la conectividad ecológica estén integradas en la estructura urbana; y la recuperación de poblaciones clave de fauna y flora silvestre.

“Fortalecimiento del marco legal y garantía de sanciones efectivas sobre las denuncias ciudadanas respecto al maltrato y explotación animal, tanto de animales de compañía como de animales comunitarios en toda la Ciudad”, señala el proyecto.

La prospectiva 2025-2045 del proyecto de PGD, en esta materia, es asegurar el bienestar animal por los habitantes de la Ciudad, por las instituciones que les ofrecen protección y atención, y fortalecido por la legislación local.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]