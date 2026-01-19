RUAC 2026; así puedes dar de alta a tu mascota en el registro para obtener los beneficios

El Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un trámite gratuito y obligatorio para todas aquellas personas que adquieran o adopten una mascota al interior de la Ciudad de México. Al dar de alta a tu perro o gato en la plataforma, se generará un código único, en el cual se integrarán los datos de identificación de la mascota y el dueño.

Esta iniciativa del Gobierno de la CDMX tiene el objetivo de crear un entorno más seguro y saludable para los animales de compañía en la capital, garantizando su bienestar y protección. Además de fungir como una herramienta de identificación general, ayuda a localizar animales extraviados y a las autoridades a intervenir en caso de maltrato o abandono.

De acuerdo con las sanciones establecidas en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX, las multas por no contar con este documento en caso de que se presente algún tipo de incidente van desde los 2 mil 375 a los 3 mil 394 pesos mexicanos. Además, los tutores también podrían enfrentar arrestos administrativos de 24 a 36 horas.

¿Cómo realizar el registro en la plataforma?

El registro se puede hacer en línea, los únicos requisitos para llevar a cabo el trámite son: ser tutor del animal de compañía y tener a la mano los datos médicos del perro o gato. Además, se necesitan fotografías del animal (frontal, lateral y foto con tutor), las cuales deberán adjuntarse en formato JPG o PNG. Para dar de alta a tu "michi" o "lomito", sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma https://www.ruac.cdmx.gob.mx/ e inicia sesión con tu Llave CDMX.

e inicia sesión con tu Elige la opción "Registrar un nuevo animal de compañía" y llena los campos en blanco con tu nombre , apellido , correo electrónico , también genera una contraseña.

, , , también genera una contraseña. La plataforma enviará al correo electrónico proporcionado una confirmación y una liga de acceso a la plataforma donde continuará el registro.

y una a la plataforma donde continuará el registro. Ingresa tus datos personales y los de tu mascota (raza, edad, color, estado de salud, y señas particulares). El portal verificará la información de identificación y generará la credencial digital con la Clave Única de Registro, descárgala, imprímela y guárdala.

Contar con el RUAC de tu mascota facilitará su localización en caso de robo o extravío. Foto: Foto: Alejandro Vargas/EL UNIVERSAL

¿Cuáles son los beneficios de realizar este registro?

Además de cumplir con la disposición obligatoria, al dar de alta a tu perro o gato tiene otros beneficios:

Ayuda a identificarlo y localizarlo en caso de extravío o robo .

y en caso de . Facilita su regreso a casa.

Promueve y respalda legalmente la tenencia responsable.

Permite acceder a servicios del gobierno, como campañas de vacunación, esterilización y desparasitación. Además, de acceso gratuito al Hospital Veterinario de la CDMX.

del gobierno, como de vacunación, esterilización y desparasitación. Además, de acceso gratuito al Hospital Veterinario de la CDMX. Contribuye a su bienestar y protección .

y . Atención más rápida en emergencias con su historial médico.

Protección en casos de maltrato animal.

