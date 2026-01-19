RUAC 2026; así puedes dar de alta a tu mascota en el registro para obtener los beneficios

Más Información

El (RUAC) es un trámite gratuito y obligatorio para todas aquellas personas que adquieran o adopten una mascota al interior de la Ciudad de México. Al dar de alta a tu perro o gato en la plataforma, se generará un código único, en el cual se integrarán los datos de identificación de la mascota y el dueño.

Esta iniciativa del Gobierno de la CDMX tiene el objetivo de crear un entorno más seguro y saludable para los animales de compañía en la capital, garantizando su bienestar y protección. Además de fungir como una general, ayuda a localizar animales extraviados y a las autoridades a intervenir en caso de maltrato o abandono.

De acuerdo con las sanciones establecidas en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX, las multas por no contar con este documento en caso de que se presente algún tipo de incidente van desde los 2 mil 375 a los 3 mil 394 pesos mexicanos. Además, los tutores también podrían enfrentar arrestos administrativos de 24 a 36 horas.

Foto: Especial

¿Cómo realizar el registro en la plataforma?

El registro se puede hacer en línea, los únicos requisitos para llevar a cabo el trámite son: ser tutor del animal de compañía y tener a la mano los datos médicos del perro o gato. Además, se necesitan fotografías del animal (frontal, lateral y foto con tutor), las cuales deberán adjuntarse en formato JPG o PNG. Para dar de alta a tu "michi" o "lomito", sigue estos pasos:

  • Ingresa a la plataforma https://www.ruac.cdmx.gob.mx/ e inicia sesión con tu Llave CDMX.
  • Elige la opción "Registrar un nuevo animal de compañía" y llena los campos en blanco con tu nombre, apellido, correo electrónico, también genera una contraseña.
  • La plataforma enviará al correo electrónico proporcionado una confirmación y una liga de acceso a la plataforma donde continuará el registro.
  • Ingresa tus datos personales y los de tu mascota (raza, edad, color, estado de salud, y señas particulares). El portal verificará la información de identificación y generará la credencial digital con la Clave Única de Registro, descárgala, imprímela y guárdala.

Contar con el RUAC de tu mascota facilitará su localización en caso de robo o extravío. Foto: Foto: Alejandro Vargas/EL UNIVERSAL
¿Cuáles son los beneficios de realizar este registro?

Además de cumplir con la disposición obligatoria, al dar de alta a tu perro o gato tiene otros beneficios:

  • Ayuda a identificarlo y localizarlo en caso de extravío o robo.
  • Facilita su regreso a casa.
  • Promueve y respalda legalmente la tenencia responsable.
  • Permite acceder a servicios del gobierno, como campañas de vacunación, esterilización y desparasitación. Además, de acceso gratuito al Hospital Veterinario de la CDMX.
  • Contribuye a su bienestar y protección.
  • Atención más rápida en emergencias con su historial médico.
  • Protección en casos de maltrato animal.

