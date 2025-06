La Agencia de Atención Animal (AGATAN), informa que el sistema para realizar el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) opera con normalidad y no presenta fallas técnicas, por lo que a continuación te explicamos cómo efectuar dicho registro.

El portal oficial del RUAC se encuentra disponible en www.ruac.cdmx.gob.mx, donde cualquier persona tutora de un perro o gato puede realizar el trámite de manera gratuita, sencilla y en línea; desde un teléfono celular o computadora, mediante su cuenta Llave CDMX.

El proceso toma menos de cinco minutos y permite descargar una credencial digital como comprobante del registro.

Vigente desde 2018, el RUAC ha permitido consolidar un registro sólido de animales de compañía en la Ciudad de México. Al día de hoy, se cuenta con 264 mil 354 registros activos, de los cuales más de 63 mil se incorporaron en 2024 y 50 mil 266 en lo que va de 2025, reflejo de la participación activa de la ciudadanía.

Esta herramienta es fundamental para el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de bienestar animal, ya que permite:

Contar con un respaldo legal que acredite la tutela responsable.

Generar información estadística para diseñar campañas focalizadas de salud, vacunación y esterilización.

El modelo del RUAC también ha servido como referente nacional. Entidades como Puebla, Yucatán y Altamira, Tamaulipas han desarrollado sistemas similares inspirados en la experiencia de la Ciudad de México.

Es importante subrayar que el RUAC no fue creado para fines recaudatorios ni de rastreo. El uso de dispositivos como chips es opcional, y el registro no genera ningún tipo de cobro. No existe una multa ni una fecha límite para realizar el trámite. En caso de que alguna persona sea abordada en la vía pública o en su domicilio solicitándole el RUAC, o cobrando alguna cuota por el trámite, se exhorta a reportarlo ante las autoridades competentes, ya que podría tratarse de un intento de extorsión o fraude.

La Secretaría del Medio Ambiente exhorta e invita a las y los ciudadanos a realizar el registro de sus animales de compañía, ya que representa un acto de responsabilidad y conciencia que contribuye a protegerlos como seres sintientes.

Cabe señalar que el sitio web general de la Agencia de Atención Animal (AGATAN) se encuentra en proceso de actualización. Sin embargo, esta situación no afecta al funcionamiento del RUAC, que opera de forma independiente y continua.

Para resolver cualquier duda sobre el proceso, las personas pueden escribir al correo electrónico ruac.agatan@gmail.com, incluyendo su consulta y un número telefónico de contacto. Personal de AGATAN brindará seguimiento personalizado.

