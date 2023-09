Un grupo de aproximadamente 200 personas se manifiesta en las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México en contra de la posible ratificación de la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, y lo mantienen cerrado.

Entre los inconformes se encuentran víctimas de la Línea 12 del Metro, abuso sexual del diputado federal, Saúl Huerta, y demás casos que no han encontrado justicia.

Por ello, señalaron que Godoy Ramos no debe reelegirse pues su periodo se ha caracterizado por funcionarios que abusan de su poder, fabrican delitos y no hay impartición de justicia.

"No queremos a Godoy, no hay justicia, es por eso que pedimos a los diputados locales que no la ratifiquen, que nosotros somos el pueblo y no la queremos", indicó un manifestante.





FOTO: Especial/ EL UNIVERSAL/

Los manifestantes arribaron con cartulinas que tienen las consignas de rechazo: "Corrupta, Godoy", "No reelección" "Fuera Godoy".

Indicaron que los delitos aún siguen impunes, pues los feminicidios siguen en aumento en la capital, por lo que pidieron a la bancada de Morena que reflexionen sobre esta ratificación.

Los manifestantes fueron escuchados por la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido; y la coordinadora de Morena, Martha Ávila.

Al momento, mantienen cerrados los accesos al Congreso local.