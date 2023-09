La noche de este miércoles agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) cumplieron con la orden de aprehensión en contra de Sean Alejandro “N” y César “N”, por el delito de feminicidio en agravio de Monserrat Juárez.

El mandamiento judicial lo ejecutaron al interior del Reclusorio Norte, en donde se les notificó de su aprehensión.

Se espera que en las próximas horas sean presentados ante un juez de control para la audiencia inicial.

El cumplimiento de este mandamiento, fue confirmado por el vocero de la fiscalía, Ulises Lara López, quien refirió que continúan con los avances en la investigación.

Precisó que próximamente darán a conocer datos obtenidos de las indagatorias.

Además, enfatizó que la investigación interna para determinar si hubo alguna negligencia por parte de elementos de la SSC y de la misma FGJ, continúan.

La fiscalía capitalina informó que ya obtuvo las órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio de Monserrat contra su expareja sentimental, Sean Alejandro, y el papá de este, César.

¿Qué pasó con el presunto policía que se ve cargando el cuerpo de Monserrat?

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, fue tajante al aseverar que la FGJ-CDMX no oculta el feminicidio de la joven Monserrat Juárez Gómez, quien fue asesinada en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

A su vez, señaló que ya se realiza una investigación interna para saber si algún servidor público del órgano de justicia incurrió en alguna irregularidad en este caso.

“A quienes sin fundamento aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencias su dicho, no con palabras. En este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico, investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negarlo, por el contrario, obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así, será castigado, sea quien sea. No ocultamos nosotros los feminicidios”, aseveró.

