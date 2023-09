“Mátala, sostén el cuerpo”; revelan supuesto audio previo al feminicidio de Montserrat Juárez

Tras el feminicidio de Montserrat Juárez Gómez en un domicilio de la Ciudad de México, por medio de redes sociales circula un video en donde presuntamente bajan el cuerpo, además que se logra escuchar un “mátala”.

Montserrat fue encontrada sin vida en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado viernes 22 de septiembre, sin embargo, tenía reporte de desaparición emitido el 10 de marzo.

Edificio donde vivía Monserrat Juárez. Foto: Google maps

Foto: Especial

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem), la joven, de aproximadamente 25 años de edad, tenia fecha de desaparición el pasado 7 de julio del 2022.

¿Qué se escucha en el video?

Por medio de la red social Twitter, se difundió una grabación en donde se escuchan diversos gritos y lo que aparentemente son órdenes, presuntamente los gritos son el momento del feminicidio de Montserrat, la fiscalía aún no ha emitido una declaración al respecto.

En el video se observan las mismas escaleras donde presuntamente paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) bajan el cuerpo de Montserrat, en la grabación se escucha la voz de un hombre.

El audio menciona: “Párate, ¡ya!, ¡qué ya!, ¡Mátala!, ¡Sostén el cuerpo, sostén el cuerpo que es lo más importante!, ¡Quédate bien parada!, ¡párate!, ¡ya!”. Mientras se escuchan pausas y una especie de grito ahogado o quejido.

¿Qué pasó con el presunto policía que se cargando cuerpo de Monserrat?

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy Ramos, fue tajante al aseverar que la FGJ-CDMX no oculta el feminicidio de la joven Monserrat Juárez Gómez, quien fue asesinada en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Foto: Captura de pantalla

A su vez, señaló que ya se realiza una investigación interna para saber si algún servidor público del órgano de justicia incurrió en alguna irregularidad en este caso.

“A quienes sin fundamento aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencias su dicho, no con palabras. En este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico, investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negarlo, por el contrario, obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así, será castigado, sea quien sea. No ocultamos nosotros los feminicidios”, aseveró.

