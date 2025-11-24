Más Información

realizaron este lunes una manifestación en el Centro Histórico de la capital para denunciar la creciente violencia contra las identidades trans y visibilizar los transfeminicidios registrados en el país. De acuerdo con cifras del colectivo Pro Diana, organizador de la movilización, en México se contabilizaban , mientras que tan solo en la Ciudad de México, en lo que va de 2025, se habían registrado 98 casos.

La marcha avanzó por avenida Juárez y se detuvo frente al , donde las personas asistentes colocaron un altar con fotografías, veladoras, flores y mensajes en memoria de las víctimas. Entre los nombres recordados se encontraba el de Irán Maciel, una mujer trans asesinada el 20 de septiembre de 2024.

Protesta trans en Centro Histórico de la CDMX; colectivos exigen justicia ante ola de transfeminicidios. Foto: Hugo Salvador/El Universal
Protesta trans en Centro Histórico de la CDMX; colectivos exigen justicia ante ola de transfeminicidios. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Rebeca, integrante del movimiento y amiga cercana de Irán, relato su historia.

“Mi nombre es Rebeca, estoy aquí por la lucha trans y por el apoyo a la comunidad. Ella fue una parte importante en nuestra comunidad, pero desgraciadamente hace un año fue asesinada. Se llamaba Irán Maciel. Era trans y fue asesinada por su pareja. Fue el 20 de septiembre de 2024. Sí, está detenido”, compartió entre lágrimas.

Protesta trans en Centro Histórico de la CDMX; colectivos exigen justicia ante ola de transfeminicidios. Foto: Juan Carlos Williams
Protesta trans en Centro Histórico de la CDMX; colectivos exigen justicia ante ola de transfeminicidios. Foto: Juan Carlos Williams

Las organizaciones participantes exigieron a las autoridades capitalinas tipificar e investigar estos crímenes con perspectiva de género y diversidad, así como garantizar mecanismos de protección para la comunidad trans, una de las más afectadas por discursos de odio y violencia sistemática.

La manifestación concluyó con un mitin en el Zócalo capitalino, donde activistas reiteraron que seguirán movilizándose hasta que se reconozca plenamente la identidad y los derechos de las personas trans y se logre justicia para todas las víctimas.

