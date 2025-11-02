Más Información
Policías capitalinos realizan vigilancia y recorridos de prevención del delito en las inmediaciones y al interior de los panteones de la Ciudad de México.
Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también llevan a cabo trabajos de vialidad en diversos puntos, para garantizar la movilidad de peatones y de automovilistas durante este Día de Muertos.
Este 2 de noviembre también se volverá a desplegar el operativo de vigilancia en las distintas Rodadas del Terror.
Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito cuidarán el desarrollo de las rodadas.
Panteones como el de San José, Del Recuerdo, Xoco y Guadalupe Mixcoac mantienen presencia policiaca.
En el operativo participan efectivos sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial y de la Auxiliar.
