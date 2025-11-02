En el segundo día del operativo de vigilancia por las Rodas del Terror, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se remitieron a distintos depósitos vehiculares un total de 405 motocicletas y un coche tipo Razer.

Los motociclistas fueron captados realizando maniobras que ponían en riesgo a los participantes de las rodadas, por no portar casco protector, por circular con menores y con más de dos personas a bordo, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito.

SSC remite más de 400 motocicletas durante el segundo día de las Rodadas del Terror. Foto: Especial

Lee también Entra en vigor nueva tarifa para el transporte público capitalino

En el segundo despliegue de seguridad participaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital.

El personal acompañó las distintas rodadas y apoyaron con cortes a la circulación en las arterias por donde pasaban los motociclistas.

SSC remite más de 400 motocicletas durante el segundo día de las Rodadas del Terror. Foto: Especial

El saldo de motocicletas remitidas durante las Rodadas de Terror de la noche del viernes 31 de octubre fue de 511, confirmó al SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL