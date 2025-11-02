Más Información

Ligan asesino de Carlos Manzo con grupos delictivos; alcalde contaba con 14 elementos de la Guardia Nacional: Gabinete de Seguridad

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

En el segundo día del operativo de vigilancia por las Rodas del Terror, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se remitieron a distintos depósitos vehiculares un total de 405 motocicletas y un coche tipo Razer.

Los motociclistas fueron captados realizando maniobras que ponían en riesgo a los participantes de las rodadas, por no portar casco protector, por circular con menores y con más de dos personas a bordo, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito.

SSC remite más de 400 motocicletas durante el segundo día de las Rodadas del Terror. Foto: Especial
En el segundo despliegue de seguridad participaron elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, en coordinación con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la capital.

El personal acompañó las distintas rodadas y apoyaron con cortes a la circulación en las arterias por donde pasaban los motociclistas.

SSC remite más de 400 motocicletas durante el segundo día de las Rodadas del Terror. Foto: Especial
El saldo de motocicletas remitidas durante las Rodadas de Terror de la noche del viernes 31 de octubre fue de 511, confirmó al SSC.

