Naucalpan, Méx.- Elementos de la policía capitalina impidieron el paso a la caravana de transportistas y comerciantes que se dirigían al Palacio Nacional por Periférico Norte.

En el Toreo, límites con Naucalpan y la alcaldía Miguel Hidalgo, los elementos bloquearon el paso con patrullas y grúas.

La caravana de comerciantes y transportistas salió desde Cuautitlán Izcalli y tuvo varias concentraciones en distintos puntos de Periférico Norte, entre ellos Plaza Sentura en Tlalnepantla, y el Parque Naucalli en Naucalpan.

En el Toreo, límites con Naucalpan y la alcaldía Miguel Hidalgo, los elementos bloquearon el paso con patrullas y grúas. Foto: Gisela González Granados.

Lee también: Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

A la altura del Parque Naucalli, el contingente realizó un bloqueo al medio día, impidiendo el paso a los automovilistas.

Aproximadamente a las 13:00 horas retomaron la caravana hacia la Capital del país. Sin embargo, fueron detenidos por la policía capitalina quien les impidió el paso.

Los transportistas y comerciantes denuncian la fabricación de carpetas de delitos contra por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los transportistas y comerciantes denuncian la fabricación de carpetas de delitos. Foto: Gisela González Granados.

Piden la intervención de autoridades del Gobierno federal y de la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para resolver está situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr