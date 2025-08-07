La madrugada de este jueves se registró un accidente en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca, a la altura de la alcaldía Cuajimalpa, donde una pipa impactó contra un automóvil y una motocicleta, provocando la muerte de una persona.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en un tramo con escasa iluminación y en malas condiciones, específicamente debajo de un puente peatonal, cerca de la calle Antonio Ancona. Testigos narran que el motociclista, quien conducía una unidad de baja cilindrada, perdió el control tras pasar por un bache. Segundos después, fue brutalmente arrollado por una pipa, cuyo conductor no se detuvo y huyó del lugar.

El cuerpo del joven motociclista quedó tendido sobre el asfalto. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

