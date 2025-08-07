Más Información

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Banxico disminuye recorte a 25 puntos; tasa de interés pasa de 8% a 7.75%

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

La madrugada de este jueves se registró un en el kilómetro 20 de la carretera México-Toluca, a la altura de la alcaldía Cuajimalpa, donde una pipa impactó contra un automóvil y una motocicleta, provocando la muerte de una persona.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió en un tramo con escasa iluminación y en malas condiciones, específicamente debajo de un puente peatonal, cerca de la calle Antonio Ancona. Testigos narran que el motociclista, quien conducía una unidad de baja cilindrada, perdió el control tras pasar por un bache. Segundos después, fue brutalmente arrollado por una pipa, cuyo conductor no se detuvo y huyó del lugar.

El cuerpo del joven motociclista quedó tendido sobre el asfalto. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

LL

