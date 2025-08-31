Más Información

Activan triple alerta por fuertes lluvias en 12 alcaldías de la CDMX; prevén caída de granizo hoy, 31 de agosto

Pumas consigue una victoria in extremis ante Atlas; Aaron Ramsey se estrena como goleador

PAN define perfiles para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro; Döring, Zavala y López Rabadán, entre las propuestas

México y Cuba, romance que va más allá de médicos y petróleo; el recuento de una alianza que desafía a EU

Ganador denuncia baches y desigualdad en Maratón de la Ciudad de México; lanza reclamo en premiación

PAN asistirá a toma de protesta de juzgadores en el Senado; Anaya pide que los nueve ministros escuchen a la oposición

Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes () invita a mujeres de todas las edades a participar en la , que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.

Tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, a las 8:00 horas.

"Mujeres interesadas en su autocuidado, salud física y bienestar mental se reunirán para aprender técnicas básicas de", señaló Pilares.

Pilares invita a asistir en la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres (31/08/2025). Foto: Especial
En un comunicado, explicó que el registro es gratuito y puede realizarse previamente en el siguiente enlace: ¡Inscríbete a la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres!.

Señaló que se recomienda a las participantes vestir ropa cómoda en color blanco, "llegar puntualmente para realizar un calentamiento previo y llevar suficiente hidratación".

Agregó que esta actividad se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres local y el Instituto del Deporte (Indeporte).

Pilares invita a asistir en la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres (31/08/2025). Foto: Especial
