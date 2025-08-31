Más Información
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) invita a mujeres de todas las edades a participar en la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.
Tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, a las 8:00 horas.
"Mujeres interesadas en su autocuidado, salud física y bienestar mental se reunirán para aprender técnicas básicas de defensa personal", señaló Pilares.
En un comunicado, explicó que el registro es gratuito y puede realizarse previamente en el siguiente enlace: ¡Inscríbete a la Clase Masiva de Defensa Personal para Mujeres!.
Señaló que se recomienda a las participantes vestir ropa cómoda en color blanco, "llegar puntualmente para realizar un calentamiento previo y llevar suficiente hidratación".
Agregó que esta actividad se llevará a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud (Sedesa) de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres local y el Instituto del Deporte (Indeporte).
