Naucalpan, Méx.— La defensa de Gabriel Rafael “N”, presunto implicado en la desaparición de Kimberly Moya, promovió una recusación contra el juez que conoce el caso, al considerar que emitió una opinión anticipada.

El abogado defensor Noé González explicó que la solicitud busca que el juez sea apartado del proceso, pues durante el desarrollo de la diligencia manifestó un criterio previo relacionado con el fondo del caso, lo cual, a juicio de la defensa, pone en duda su imparcialidad.

“Nosotros proponemos una recusación por parte del juez que está conociendo el asunto, y derivado de ello no se puede continuar con el proceso hasta en tanto lo resuelva el tribunal de alzada”, señaló González.

La defensa de Gabriel Rafael “N”, uno de los dos detenidos por su presunta participación en la desaparición de la joven de 16 años, presentó en audiencia inicial dos peritos, uno en criminalística y criminología, y uno más en informática forense.

El perito particular en criminalística presentó los resultados de pruebas realizadas que señalan que la sangre encontrada en las botas del detenido no es de Kimberly, como indicaron autoridades, de hecho no son de ningún tipo de fluido.

Pese a lo expuesto por la defensa de Gabriel Rafael “N”, el juez resolvió vincular a proceso tanto a él como a Paulo Alberto “N” por su presunta participación en el delito de desaparición en contra de la menor.

Kimberly fue reportada como desaparecida el 2 de octubre, luego de acudir a un negocio conocido como cibercafé por unas copias. Hasta el momento no se tiene rastro sobre su paradero.