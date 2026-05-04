El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) reportó, de manera preliminar, una participación ciudadana de 6.3% en la consulta de presupuesto participativo y en la elección Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), realizadas este domingo.

De acuerdo al órgano electoral local, este porcentaje de participación representa un récord.

Con un corte a las 23:00 horas del domingo, el Sistema de Cómputo y Validación para las Consultas Ciudadanas 2026 (SICOVACC) reportó avances importantes en el procesamiento de resultados: 60.44% en la elección de Copaco, equivalente a mil 65 unidades territoriales computadas; 64.44% en la consulta de Presupuesto Participativo 2026, con mil 127 unidades; y 64.13% en el ejercicio 2027, con mil 121 unidades territoriales.

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En cuanto al desarrollo de la jornada, el Sistema de Seguimiento a la Entrega-Recepción de Paquetes en Mecanismos de Participación Ciudadana 2026 (SEDIMDECC 2026) registró que el 100% de las mesas receptoras de votación fueron cerradas a las 19:00 horas; mientras que, al corte de las 22:55 horas, se había recibido el 95.49% de los paquetes electorales en las Direcciones Distritales.

Consejeros electorales destacaron que la jornada se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes en la etapa de entrega de paquetes, lo que permitió avanzar conforme a lo previsto en el proceso.

Asimismo, se reconoció la participación de la ciudadanía y el trabajo del personal involucrado en las distintas etapas del ejercicio, desde la organización hasta la recepción y cómputo de los votos y opiniones.

LL