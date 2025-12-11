Tlalnepantla, Méx.- Padres de familia y alumnos de la escuela privada CUDEC bloquearon la avenida Mario Colín la noche de este jueves para exigir la presencia de la rectora Angélica Olvera Malpica.

Acusaron que, debido a un conflicto familiar entre la rectora y su hijo, Alfonso Malpica, relacionado con la administración del plantel, se han detenido trámites académicos como cartas de estudio, comprobantes de pago, constancias y la entrega de títulos.

Los estudiantes señalaron que se sienten inseguros luego del enfrentamiento registrado recientemente dentro del plantel, cuando un grupo de choque ingresó a las instalaciones y desató actos de violencia derivados de este conflicto interno.

Padres y alumnos denunciaron que la rectora no ha dado la cara y que la institución les ha informado que, debido a un proceso legal por la disputa en la sociedad jurídica de CUDEC, el plantel se encuentra bajo una cadena de custodia, lo que ha paralizado la expedición de documentos.

Explicaron que esta situación afecta a toda la comunidad estudiantil, pues quienes desean darse de baja o continuar sus estudios en otro instituto no pueden obtener sus documentos, y quienes ya concluyeron su formación o proceso de titulación tienen sus trámites completamente detenidos hasta que el conflicto legal se resuelva.

