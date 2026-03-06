Por oposición vecinal, la construcción de ciclovías con conexión a La Gran Tenochtitlan de la Calzada de Tlalpan se encuentran pendientes, ya que el Gobierno de la Ciudad de México continúa con las mesas de diálogo, informó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

El año pasado, el Gobierno capitalino anunció que la ciclovía de Calzada de Tlalpan tendría conexión con cinco circuitos de movilidad (ejes y calles), y que estarían listos en marzo de 2026, antes del Mundial de Futbol.

Las conexiones que se plantearon son la ciclovía Miguel Ángel de Quevedo-Calzada Taxqueña, conformada por 5 kilómetros; División del Norte, de Circuito Interior-Calzada Acoxpa, de 19.8 kilómetros; Calzada Acoxpa, que circula por Tlalpan-Periférico, de 6.8 kilómetros; Ponciano Arriaga, con 5 kilómetros de trayecto por Plaza de la República-avenida Hidalgo, y Lorenzo Boturini, de 6.9 kilómetros de ciclovía, y cruzará por Calzada México Tacuba-Circuito Interior Melchor Ocampo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Secretaría de Obras explicó que el año pasado vecinos se manifestaron y expresaron estar en contra, aunque no conocían el proyecto, por lo que se llevaron a cabo asambleas donde se presentaron y explicaron a detalle las propuestas ciclistas, aunque “todavía podemos decir que hay vecinos que no están del todo convencidos”.

Refirió que entre las negativas a que se lleve a cabo el proyecto es que se les quite un carril.

“Yo le he pedido a la Secretaría de Gobierno que continúe con el diálogo, con la presentación de los alcances del proyecto, para que la gente pueda en todo momento convencerse del proyecto. Entonces, estamos intentando en esta última fase llegar a un acuerdo, un consenso con los vecinos, y si están de acuerdo, que las ciclovías complementarias a Calzada de Tlalpan se puedan desarrollar. En el momento en el que se tenga el consenso, nos va a permitir a la Secretaría de Obras poder arrancar con esos trabajos y poder desarrollarlas”, enfatizó Raúl Basulto.

El secretario mencionó que el proyecto de Acoxpa fue licitado; sin embargo, ante la negativa de la ciudadanía, se suspendió y no causó daño presupuestal.

“Por decisión de la Secretaría de Obras se decidió no ejecutar la obra y el contrato, así que no representó ningún problema presupuestal, porque preferimos el diálogo vecinal para que hubiera consenso”.

Raúl Basulto señaló que el proyecto de las conexiones ciclistas “no está descartado” y aún continúa el diálogo.

“No se descarta la posibilidad que se hagan, pero también es importante recalcar que el tema de las ciclovías son proyectos muy polémicos porque la Ciudad de México ya está considerada como una ciudad ciclista en el mundo, con más de 500 kilómetros de ciclovía, y pues hay muchas vialidades como Insurgentes y ahora Calzada de Tlalpan que tiene ciclovía y que todavía pues hay vecinas y vecinos que no están de acuerdo en que se les quite un carril vial para la construcción de ciclovías. Por eso queremos tener consenso, para que no genere ningún problema el que se realice en este tipo de infraestructura”, concluyó el secretario de Obras.