Ecatepec, Méx.- El operativo Dioniso, que se realiza contra la venta irregular de bebidas alcohólicas en establecimientos, será permanente para evitar escalada de violencia y delitos de alto impacto en las colonias de Ecatepec, informó la alcaldesa, Azucena Cisneros Coss.

“Los vecinos saben perfectamente dónde existen chelerías clandestinas. Hay que atacarlas porque lo que generan son delitos, hay que estar al tanto de todos los vecinos, ello saben dónde hay más delitos”, dijo la edil durante el pase de lista a elementos del Sector 24, en Ciudad Azteca Segunda Sección.

La Policía Municipal y la Fuerza de Tarea Marina brindaron apoyo, con dispositivo de seguridad, a personal de dependencias municipales y estatales para el operativo realizado en la Quinta Zona, que tiene la intención de construir espacios seguros y evitar incidentes de violencia.

Clausuran negocios por venta ilegal de bebidas alcohólicas (13/10/2025). Foto: Especial

En el despliegue intervinieron el Grupo de Operaciones Especiales, Policía Metropolitana y Moto Patrullas, en dos células, con más de 40 elementos, durante recorridos nocturnos por diversas colonias en busca de detectar establecimientos con venta irregular de bebidas alcohólicas.

Las inspecciones fueron realizadas por personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) y de las direcciones de Desarrollo Económico, Protección Civil y Bomberos, y Consejería Jurídica municipal.

Como resultado de las intervenciones fueron suspendidas actividades en los establecimientos “Mr. Dog” y “Slain Bar”, ubicados en la colonia Nueva Aragón, cuyos encargados no presentaron las licencias de funcionamiento para su operación; adicionalmente se realizaron recorridos para detectar otros probables puntos donde hay expendios sin permisos y continuarán los operativos permanentes para evitar la venta irregular de bebidas alcohólicas.

Elementos de seguridad presentes en bares clandestinos (13/10/2025). Foto: Especial

