La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial, , no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar.

De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México.

"Reiteramos nuestro compromiso con la veracidad, la transparencia y el derecho a la información, y lamentamos cualquier confusión que esta situación haya podido generar", comentaron.

La Fiscalía CDMX mantiene abierta la y continuará informando conforme se confirme la evolución médica de la víctima y los avances en las diligencias ministeriales.

En una primera tarjeta informativa, la FGJ indicó que el abogado David Cohen Sacal había perdido la vida, pues dijo que el detenido era acusado de homicidio.

