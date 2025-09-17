“Mi madre está muy grave, no sabemos qué necesite después, cuando se recupere, son tratamientos muy largos y costosos”, son las palabras de Nancy Pérez, hija de la señora María Salud Jaurrieta, víctima de la explosión de la pipa de gas, registrada el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

La víctima, quien está en el Hospital Rubén Leñero, ayer fue sometida a una segunda cirugía para el retiro de piel y lavado quirúrgico, sin embargo, su estado de salud es muy grave, confirma su familia.

Si bien el diagnóstico preocupa a la familia de María Salud, también se dicen angustiados por las responsabilidades e indemnizaciones de parte de la empresa gasera propietaria de la pipa de gas que estalló el miércoles pasado.

“Necesito saber qué va pasar con esa empresa gasera, ¿por qué no han dado la cara? ¿Por qué tanto misterio? Si forman parte de esa responsabilidad que no han podido asumir”, dice Nancy.

Además de las quemaduras, María está siendo asistida por un ventilador y presenta complicaciones en varios órganos.

“Hasta ahorita ha logrado mantener una muy buena resistencia a pesar de las circunstancias, y esperamos resultados de la cirugía de hoy [martes]”, comenta.