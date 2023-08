Vialidades y paraderos de autobuses de la Ciudad de México lucen saturados la mañana de este lunes ante el regreso a clases de más de 20 millones de alumnos de nivel básico.

Los tiempos de traslado en vehículo y de espera para poder abordar camión de ruta en algunos puntos como la terminal Buenavista se incrementaron notablemente por el regreso a clases.

“Llevo aquí desde las 6 y media y todavía pues casi ni he avanzado. No se que está pasando, a lo mejor es por el primer día de clases, pero se está saturando demasiado” comentó Jorge, alumno del Casco de Santo Tomás, quien tras media hora de espera aún no podía tomar el camión.

Vialidades y paraderos de autobuses saturados, así se vive el regreso a clases de más de 20 millones de alumnos de nivel básico



Ante esta situación algunas personas optaron por organizarse y tomar taxi para poder llegar a tiempo a sus destinos.

“Hay mucha gente y los camiones se llenan muy rápido y bueno, al menos en mi caso es mi primer día, entonces no quiero llegar tarde”.

-¿Cuál va a ser la alternativa?

-“Tomar un taxi”, señaló Melina.

Foto: Gaspar Betancourt/ EL UNIVERSAL

