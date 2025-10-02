Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil () activó la por pronóstico de lluvias fuertes en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:30 horas de este jueves y las 01:00 horas del viernes 3 de octubre.

Las precipitaciones prevalecerán hasta las 01:00 horas del viernes 3 de octubre (10/08/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

