La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes en siete alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

En esas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 16:30 horas de este jueves y las 01:00 horas del viernes 3 de octubre.

Las precipitaciones prevalecerán hasta las 01:00 horas del viernes 3 de octubre (10/08/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 02/10/2025 y madrugada del viernes 03/10/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y… pic.twitter.com/E2qdhUJBxg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 2, 2025

