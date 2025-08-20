Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de para la tarde y noche de este miércoles 20 de agosto y la madrugada del jueves en siete alcaldías de la CDMX.

Las son: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En estas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 18:00 horas de este miércoles y las 03:00 horas del jueves 21 de agosto.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Además de evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

