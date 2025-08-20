Más Información
Personal de la Secretaría de Gestion Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) ya labora en la fuga de agua y socavón que se registra sobre Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Se trata de una fuga de agua en una tubería de 48 pulgadas ubicada en calzada de Los Misterios, esquina con Ricarte, en la colonia La Villa.
Una cuadrilla de 7 trabajadores de SEGIAGUA ya atiende la fuga de agua.
La excavación tiene una longitud de unos 8 metros por unos 5 de ancho.
Personal de SEGIAGUA informó está mañana que las reparaciones contemplan colocar una abrazadera en la enorme tubería de agua potable que pasa por la zona.
Los trabajos afectan la vialidad ya que los automovilistas deben usar el carril exclusivo del Metrobús para pasar por la zona.
