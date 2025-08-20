Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé después del mediodía y cielo parcialmente nublado para la tarde, lluvias ligeras con chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Los vientos serán de norte de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

Para las próximas 24 horas se espera temperatura máxima de 25°C y mínima de 15°C.

No se tienen contempladas condiciones para tiempo severo para este miércoles.

