Más Información

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Grecia Quiroz exige acabar con extorsiones y justicia para Carlos Manzo; "no fuimos a doblar las manos", dice sobre reunión con Sheinbaum

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

Macron defiende soberanía de Estados ante bombardeos en el Caribe; Francia y México alistan cooperación contra narco

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

SRE y Seguridad informan que no cuentan con reportes de presunto atentado contra de la embajadora de Israel en México

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Juan Gabriel en Bellas Artes: La polémica detrás de su primer concierto en el recinto y el vínculo con Salinas de Gortari

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Julio César Chávez habla de su relación con el Mayo Zambada: "Es una finísima persona"

Embajada de Irán rechaza supuesto atentado contra embajadora de Israel en México; "nunca traicionaremos la confianza"

Embajada de Irán rechaza supuesto atentado contra embajadora de Israel en México; "nunca traicionaremos la confianza"

La , Julia Álvarez Icaza afirmó que en las actividades del también se buscará reducir al mínimo el uso de plástico y desechables. Se contempla fomentar el uso de termos y refill en el estadio Banorte.

Al término de comparecer ante legisladores del como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que habrá un “mundial sustentable”, por lo que hay coordinación estrecha con la Secretaría de Turismo y con los organizadores del Mundial 2026 para reducir al mínimo el uso de plástico.

Lee también:

Foto: EFE
Foto: EFE

Por ejemplo, entre las medidas que se contempla se encuentra que se promoverá que en el Estadio Banorte haya “Refill” o uso de termos “para que no se utilicen envases y envases y envases, sino que sea a partir del refill, promoviendo también mucho el uso de termos, para que no se usen botellas de plástico”.

"En esta materia hemos tenido varias reuniones de trabajo para avanzar, entonces, la jefa de gobierno ya anunció que de manera periódica va a estar dando avances respecto al mundial, y podríamos dedicarle un espacio a hablar de un mundial sustentable”, acotó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]