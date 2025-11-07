Más Información

La está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México, una de las sedes de la justa deportiva, ya alista una serie de actividades, así como la que dará durante el evento.

Uno de los aspectos más llamativos del es la mascota oficial de la CDMX, la cual ya tiene rostro y está lista para dar la bienvenida a los visitantes.

La mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a proponer nombres para la imagen oficial. Foto: Especial.
Durante el arranque de los ensayos para la clase masiva de fútbol que tendrá lugar en marzo del próximo año, la jefa de Gobierno, , hizo la presentación de la mascota oficial de la Ciudad para el Mundial: un ajolote con penacho de colores que combina dos de los aspectos más emblemáticos de la capital, como es una especie endémica de México, que actualmente habita en los canales de Xochimilco.

Durante el arranque de los ensayos para la clase masiva de fútbol que tendrá lugar en marzo del próximo año, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo la presentación de la mascota oficial. Foto: Especial.
El ajolote lleva una camiseta de color roja con el logotipo de la administración capitalina, el número 10 y la leyenda “La ciudad más deportiva”, además usa calcetas blancas, pantalón y tenis de color verde.

La mascota oficial de la CDMX para el Mundial 2026 todavía no tiene nombre, por lo que la mandataria capitalina llamó a la ciudadanía a proponer nombres para este simpático ajolote.

