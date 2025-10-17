Una mujer resultó lesionada por un proyectil de arma de fuego mientras realizaba compras en una farmacia ubicada en la calle Canautli y su cruce con Xochiapan, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la víctima se encontraba adquiriendo productos cuando escuchó varias detonaciones y, momentos después, sintió un dolor en el pecho. De inmediato, fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica, donde su estado de salud se reporta como estable.

Tras el incidente, personal de la SSC acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y acordonar la zona. Asimismo, se informó que las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los disparos y dar con los responsables.

Como parte de las indagatorias, se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Sur y de establecimientos aledaños con el fin de ubicar a las personas que realizaron las detonaciones.

