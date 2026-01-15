Más Información

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Una mujer murió esta mañana al ser arrollada por dos unidades del transporte público en la alcaldía Xochimilco.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que en el incidente estuvo involucrada una unidad de la ruta 100 y otra de la ruta 76.

De acuerdo con la Semovi los dos transportes de pasajeros circulaban sobre la calle Hombres Ilustres y al pasar por el cruce con la calle Jaguey, en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, arrollaron a la mujer, para luego seguir su camino.

Lee también

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina dieron alcance a las unidades y lograron detener a los conductores, aseguró la Semovi.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a la víctima, certificaron que ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Movilidad dijo que ya se contactó a los representantes de las rutas involucradas y se analiza las sanciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]