Una mujer murió esta mañana al ser arrollada por dos unidades del transporte público en la alcaldía Xochimilco.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que en el incidente estuvo involucrada una unidad de la ruta 100 y otra de la ruta 76.

De acuerdo con la Semovi los dos transportes de pasajeros circulaban sobre la calle Hombres Ilustres y al pasar por el cruce con la calle Jaguey, en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, arrollaron a la mujer, para luego seguir su camino.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina dieron alcance a las unidades y lograron detener a los conductores, aseguró la Semovi.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a la víctima, certificaron que ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Movilidad dijo que ya se contactó a los representantes de las rutas involucradas y se analiza las sanciones.

