La mañana de este sábado, un motociclista murió en un incidente en el que también estuvo involucrada una pipa de agua, en calles de la alcaldía Coyoacán, de acuerdo con una ficha informativa.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas División del Norte y América, en la colonia Parque San Andrés.

Paramédicos del ERUM que acudieron al lugar confirmaron que el sujeto que viajaba en la motocicleta ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue acordonado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina para resguardar la zona.

Personal de Servicios Periciales laboran en el lugar del accidente.

