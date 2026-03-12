Esta mañana un hombre en situación de calle perdió la vida al exterior de la estación Guerrero del Metro.

Policías de base del Metro solicitó apoyo médico para la atención de una personas de situación prioritaria que se encontraba inconsciente al exterior de la estación.

Al lugar arribaron policías y un ambulancia. El personal médico realizó la valoración de un masculino de aproximadamente 40 ó 45 años de edad, quien ya no tenía signo vitales.

Ante esto, policías capitalinos acordonaron el lugar, cubrieron con una sábana el cuerpo y solicitaron el apoyo de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.

Ayer murieron dos personas dentro de las instalaciones del Metro.

El primer caso ocurrió en la estación Camarones, de la Línea 7, cuando presuntamente un hombre cayó desde la parte alta de la estación hasta el andén. En tanto, en la estación Chabacano, de la Línea 2, un adulto de 65 años se desvaneció y murió mientras caminaba por la estación.

En ambos casos, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recogieron los cadáveres e iniciaron las investigaciones correspondientes.

