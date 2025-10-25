La Secretaría de Movilidad informó que 15 personas resultaron lesionadas tras el choque de una unidad de la Ruta 18

La dependencia explicó que el hecho de tránsito ocurrido esta tarde en Av. Paseo de la Reforma, colonia Guerrero en la alcaldía Cuauhtémoc, que involucra a una unidad del transporte público de la Ruta 18.

El percance ocurrió luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra un poste de luz.

Al lugar arribaron elementos de emergencia para brindar atención médica a las personas afectadas.

La unidad que iba llena de pasajero se estrelló contra un poste resultando lesionados. (Foto: Francisco Rodríguez/ EL UNIVERSAL)

Por este hecho, 15 personas fueron atendidas en el lugar; una más ameritó traslado, con destino al Hospital General de Xoco, para continuar con su tratamiento médico.

Personal de la Semovi se puso en contacto con representantes de la ruta para solicitar información del percance y revisar la documentación correspondiente.

El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades a fin de determinar su situación jurídica.

